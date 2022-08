Giornata di vigilia di campionato per l'Inter che domani, sabato, alle ore 20.45, sfiderà lo Spezia nel debutto stagionale in casa a San Siro. Parlando sul profilo Instagram nerazzurro, il tecnico Simone Inzaghi ha toccato vari temi, tra cui quello del ritorno a casa al Meazza: "Sarà emozionante, abbiamo questo ottimo rapporto con i tifosi che si è creato dalla scorsa stagione. Siamo stati in giro per l’Italia tutta l’estate e ci hanno sempre seguito. Domani nel nostro stadio sarà una bellissima atmosfera". Poi un pensiero sulla salute della squadra: "La settimana è andata bene, i ragazzi hanno lavorato bene e si è cercato di perfezionare i nostri automatismi. Abbiamo recuperato D’Ambrosio che non c’era a Lecce, non avremo Mkhitaryan ma lavoriamo per preparare bene le partite".

A proposito di Lecce e di preparazione della partita, Inzaghi torna sul tema dei quattro attaccanti, decisivi per il 2-1 in extremis al Via del Mare, il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "L'adattamento? Dobbiamo avere tante soluzioni. Sabato nel finale abbiamo finito con quattro punte. Abbiamo ottimi giocatori, le partite si iniziano in undici ma spesso sono determinanti anche i cinque che entrano".

Una battuta sullo Spezia, che alla prima giornata ha battuto 1-0 l'Empoli e ha dimostrato di essere in salute: "Sarà una partita complicata, giochiamo con un Spezia in salute che ha vinto bene in Coppa Italia e in campionato. Hanno un ottimo tecnico, che conosco bene, molto preparato e dei giocatori da tenere sotto controllo". La chiosa è sui risultati della prima giornata, senza pareggi: "Sicuramente, tutte le squadre giocano per vincere fino alla fine. Non abbiamo avuto pareggi, tutte hanno provato a vincere e poi diverse partite si sono decise nei minuti finali".

