L’Inter esordisce davanti al pubblico amico e contro lo Spezia di Gotti (qui la DIRETTA SCRITTA ) va a caccia della seconda vittoria consecutiva per mantenersi in vetta alla classifica a punteggio pieno. I nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo la rocambolesca vittoria all’esordio ottenuta al 95’ al Via del Mare di Lecce, è attesa a regalare conferme contro una formazione scorbutica come quella ligure, che nella prima giornata ha regolato l’Empoli di misura , riuscendo a mantenere la porta inviolata. L’Inter è imbattuta in tutti e sei i precedenti contro lo Spezia tra Serie A e Coppa Italia, i nerazzurri negli incroci con la formazione ligure contano 16 reti realizzate e solo quattro subite. grazie a cinque successi e un pareggio mentre lo Spezia, lo scorso mese di gennaio ha espugnato per la prima volta nella sua storia San Siro, battendo 2-1 il Milan e riscattando un bilancio con le squadre lombarde in Serie A che era di 5 sconfitte in altrettanti incontri. Ecco le scelte dei due tecnici per la sfida del ‘Meazza’ arbitrata da Ghersini.