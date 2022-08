Brothers & sisters of the World". Con questo messaggio, l'Inter presenta la maglia away per la stagione 2022-23, che sabato 13 agosto 2022. Un design inedito, volto a esaltare il carattere internazionale del club nerazzurro. Rinuncia alle strisce e ai colori sociali, per abbracciare una divisa dalla base bianca con un pattern mai visto prima, almeno in ambito italiano: una mappa del mondo, un planisfero color light acqua. ". Con questo messaggio, l'Inter presenta laper la stagione 2022-23, che esordirà nella trasferta di Lecce in programma2022. Un, volto a esaltare il carattere internazionale del club nerazzurro. Rinuncia alle strisce e ai colori sociali, per abbracciare una divisa dalla base bianca con un, almeno in ambito italiano: una, un planisfero

Con questo away-kit, l'Inter introduce un elemento innovativo in ambito calcistico, ma anche un veicolo tramite cui esplicare le proprie identità e storia societarie. Mai come oggi, tornano infatti d'attualità le parole di Giorgio Muggiani, fondatore del club: "Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo".

Non manca però il chiaro riferimento alla "milanesità", visto che lo stemma del club - ricolorato per abbinarsi totalmente al colore sottostante - è posizionato in corrispondenza della città sul planisfero che ricopre la maglia. I pantaloncini e i calzettoni saranno invece di colore bianco. Una filosofia già adottata nella terza maglia della scorsa stagione, ma ora resa ancora più evidente da questo away-kit: i valori di inclusione, da sempre fondativi, sono riaffermati con prepotenza in una divisa che rappresenta sicuramente un unicum nella storia recente del Calcio. Una maglia peraltro eco-friendly, visto che sarà realizzata per almeno il 95% da bottiglie di plastica riciclate, pur continuando a garantire ai calciatori elevatissimi standard di performance all'interno di una filosofia aziendale - quella di Nike - basata da tempo sulla riduzione dell'impatto ambientale. La divisa sarà disponibile per l'acquisto agli inizi del prossimo settembre.

