Dopo l'indiscrezione del Financial Times secondo cui l'Inter può essere ormai considerata in vendita, il tema della cessione della maggioranza del club nerazzurro continua a essere molto caldo. Il presidente Steven Zhang , alla luce di quanto successo al Milan nel passaggio da Elliott a RedBird , avrebbe fissato in 1,2 miliardi di euro il prezzo per la vendita dell'Inter. Una cifra alla quale - come precisato da Tuttosport - nessun interlocutore è finora riuscito a spingersi, "". Ma con Raine Group, l'advisor che insieme a Goldman Sachs è stato incaricato di ricercare nuovi acquirenti, lo scenario potrebbe cambiare.