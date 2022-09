Vittoria importantissima, voluta, da squadra. Il Torino è un avversario forte, difficile da affrontare. Dopo il Bayern sapevamo che c'era da soffrire. Mi è piaciuto il modo in cui la squadra ha combattuto, lottato. Partite così è importante vincerle". Simone Inzaghi commenta così ai microfoni di DAZN il sofferto successo dell'Inter Onana sapevo che fosse forte, ma in questi due mesi ha dimostrato di essere ancora più forte. Handanovic è il nostro titolare, ho la fortuna di poterli alternare. Valuterò di volta in volta.Come cambio gli altri, ci sarà alternanza". ". Simone Inzaghi commenta così ai microfoni di DAZN il sofferto successo dell'Inter sul Torino a San Siro , un 1-0 maturato grazie a un gol di Brozovic poco prima del 90'. Il tecnico nerazzurro si sofferma sulla prestazione di Handanovic, senza dubbio uno dei migliori contro i granata, e del dualismo con Onana: "".

Ad

"Squadra in crescita"

Serie A Inter-Torino 1-0, pagelle: Handanovic e Brozovic decisivi 2 ORE FA

"Le vittorie danno autostima. Abbiamo vinto 4 partite su 6, stiamo crescendo nei singoli e come squadra. Se non sei squadra, non vinci partite come queste. Nel primo tempo eravamo contratti soprattutto per il modo di giocare del Torino. Ci hanno sporcato tantissime traiettorie, erano uomo contro uomo a tutto campo. Abbiamo parlato a fine primo tempo, bisognava servire gli attaccanti meglio".

"Siamo l'Inter e abbiamo l'obbligo di vincere"

"Volevo tornare a vincere, siamo l'Inter e abbiamo l'obbligo di vincere. Abbiamo affrontato i migliori al mondo come intensità 2 giorni fa (il Bayern, ndr), non era facile preparare questa partita. Vedere una squadra che lotta così a un allenatore fa molto piacere".

Inter, tocca a Onana: le migliori parate in Coppa d'Africa in 100"

Serie A L'Inter si salva contro un ottimo Toro: 1-0 firmato Brozovic 5 ORE FA