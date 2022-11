Edin è un grandissimo calciatore che aiuta la squadra in entrambe le fasi. È un grandissimo valore aggiunto e continuerà a esserlo. Se gli rinnoverei il contratto? Assolutamente sì, però non sono domande da fare a me. Ho dirigenti esperti e bravissimi, sapranno loro il meglio da fare". Ai microfoni di DAZN il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi Questo campionato sta andando in una direzione diversa per quello che sta facendo il Napoli a cui dobbiamo fare i complimenti. Tutte le altre hanno avuto battute di arresto. Adesso nelle ultime 7 noi ne abbiamo vinte 6: dobbiamo continuare così". ". Ai microfoni di DAZN il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi esalta Dzeko , protagonista indiscusso del successo per 3-2 dei nerazzurri sull'Atalanta a Bergamo nel lunch match. E sulla rincorsa scudetto: "".

Sui gol presi

"Li dobbiamo subire perché fanno delle giocate i nostri avversari, invece quelli presi contro l'Atalanta sono entrambi evitabili. Solitamente partiamo meglio, è una nostra caratteristica, eppure anche contro il Bologna non eravamo partiti benissimo".

Sulla partita che rigiocherebbe

"Le cinque che abbiamo perso, tutte, non una in particolare. La differenza rispetto all'anno scorso è che le vittorie sono uguali, mentre l'anno scorso avevamo perso una sola gara e fatto quattro pareggi. La differenza sta lì e in quello che sta facendo il Napoli".

