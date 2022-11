Sappiamo cosa rappresenta questa partita, è il derby d'Italia ed è molto sentita da tifosi e società. E sappiamo che troveremo uno stadio caldo e un avversario in salute, che come l'Inter ha vinto 4 delle ultime 5 gare". Così Bastoni è da valutare perché ha avuto la febbre e non si è potuto allenare oggi (sabato, ndr). Un allenatore vorrebbe avere a sua disposizione tutte le frecce". E su Lukaku: "La prossima settimana farà un esame, però penso di non avere speranze per l'ultima partita (prima della sosta per i Mondiali, ndr). Dispiace per il ragazzo, in questi 60 giorni ha lavorato tantissimo per esserci e purtroppo in questo momento non abbiamo potuto utilizzarlo, in Champions non l'abbiamo avuto e lo aspetteremo". ". Così il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, nella conferenza stampa della vigilia, inquadra il big match di domenica sera contro la Juventus all'Allianz Stadium. L'allenatore interista fa il punto sugli infortunati e annuncia: "". E su Lukaku: "".

Su Brozovic

"Brozovic è un giocatore importantissimo nella nostra economia, in questi due giorni mi ha stupito per come ha lavorato. Non sono i 60 giorni di Lukaku, ma sono quasi 40: sono tanti giorni di assenza, ma in questi due ha lavorato molto bene. Non penso parta dall'inizio, però vedremo come andrà la partita e sono contento perché è un giocatore fondamentale per noi. È un'assenza di cui si è parlato poco per fortuna grazie ai suoi compagni, ma speriamo di poterlo utilizzare al meglio nelle partite fino alla sosta".

Sull'importanza della sfida

"Sappiamo quanto conta ma sappiamo anche che mancano 25 partite alla fine, fra una settimana ci sarà la sosta per il Mondiale e poi ci sarà più di un girone. È importantissima per entrambe, questo sì".

Sulle difficoltà negli scontri diretti

"È vero, quest'anno li abbiamo sofferti, l'ultimo che abbiamo affrontato è stato quello con la Roma dove avevamo già dimostrato di essere in ripresa. Poi abbiamo giocato con Barcellona e con Bayern con esiti diversi. Conosciamo la forza della Juventus, che ha avuto tanti infortunati ma ha avuto anche grande qualità dai giovani. Abbiamo rispetto, non paura".

Su Allegri e l'Inter favorita per lo scudetto

"Ognuno ha la sua opinione, Allegri lo dice dall'anno scorso quindi penso sia il suo pensiero. Il mio sulla Juve l'ho detto: ha avuto dei problemi, ha la rosa più lunga della Serie A e dei giovani che sono delle risorse. Sappiamo che troviamo una squadra che è uscita dalla Champions, sarà ancora più avvelenata".

Inzaghi: "Rimonta in campionato? Un'impresa come questa ti dà autostima"

