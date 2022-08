Calcio

Inzaghi prima di Lazio-Inter: "Skriniar è concentrato, sta crescendo come tutta la squadra"

SERIE A - Milan Skriniar continua ad essere chiacchieratissimo sul mercato e nonostante il veto alla cessione posto scorsa settimana da Steven Zhang, lo slovacco resta nel mirino del PSG anche se Inzaghi non pare per nulla preoccupato di perderlo: "Milan è attento e concentrato come il resto della squadra".

