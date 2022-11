Calcio

Inzaghi verso Juventus-Inter: "Bastoni da valutare, ha la febbre. Lukaku out fino alla sosta"

SERIE A - In conferenza stampa alla vigilia del big match dello Stadium contro la Juventus, il tecnico nerazzurro fa il punto sugli infortunati: "Bastoni è da valutare perché ha avuto la febbre e non si è potuto allenare. Per quanto riguarda Lukaku penso di non avere speranze per l'ultima partita (prima della sosta per i Mondiali, ndr)".

00:01:28, 11 minuti fa