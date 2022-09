Calcio

Josè Mourinho: Mou: "Fair Play finanziario protegge chi ha soldi ed è potente"

SERIE A - Alla vigilia della trasferta contro l'Udinese, José Mourinho commenta le sanzioni della UEFA alla Roma e usa parole nette sul provvedimento: "Non metto in dubbio l'onestà del procedimento ma a livello competitivo non è un meccanismo di fair play, magari doveva avere un altro nome perché non c’è fair play tra un club che può spendere 300 milioni nel mercato e uno che ne può spendere 30".

00:02:13, 17 ore fa