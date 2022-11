carta relativa a Cristiano Ronaldo. Si tratta del documento che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un accordo da quasi 20 milioni di euro da versare a CR7 anche in caso di addio alla Juve, Lo scrive il Corriere della Sera.“Nel bilancio da votare non sarebbero ancora inseriti i 34 milioni derivanti dalla seconda «manovra stipendi»: una sorta di spada di Damocle sulla regolarità del documento contabile. Nell’inchiesta sulle plusvalenze e gli stipendi che sta travolgendo la Juventus un ruolo importante l’ha svolto la famosa. Si tratta del documento che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un accordo da quasi 20 milioni di euro da versare a CR7 anche in caso di addio alla Juve, cifra non registrata a bilancio . Pare che Ronaldo, adesso, quei 20 milioni li voglia incassare.

Oltre la metà di questa cifra, 19.9 milioni, sarebbe nella famosa ‘carta segreta’ firmata con Ronaldo, che ora pare intenzionato a chiederne il pagamento. La carta che non doveva esistere, secondo l’intercettazione ormai famosa: “Se salta fuori ci saltano alla gola… tutto sul bilancio, i revisori e tutto”, dice Cesare Gabasio, legale rappresentante del club. Per poi aggiungere: “Poi va a finire che ci tocca fare una transazione finta”. Transazione, che fino ad ora, non sarebbe avvenuta. Ma il solo pensiero di risolvere così la questione, per i pm, dimostrerebbe il dolo dell’operazione”.

Ad

Tornano i sorrisi tra Ronaldo e compagni: l'allenamento prima del debutto

Serie A Del Piero sulla Juve: "Momento shock. Ingresso in società? È presto..." UN' ORA FA

Anche la Gazzetta dello Sport scrive che Cristiano Ronaldo ha fatto sapere al club di volere indietro quei soldi, che corrispondono a tre mensilità di stipendio dilazionate

“Quei 34 milioni (che sarebbero stati ricostruiti attraverso side letter ritrovate, ovvero scritture private) legati alla seconda manovra stipendi (2021) mancano all’appello ancora adesso ed è il motivo per cui, secondo l’accusa, la Juventus potrebbe approvare un altro bilancio fasullo. Dell’intera cifra, il club avrebbe dovuto restituirne quasi 20 a Cristiano Ronaldo (che corrispondono a tre mensilità dilazionate) ma che al momento non risulta siano stati incassati dal portoghese, che però avrebbe fatto sapere di volerli”.

Juve: da Buffon a Tevez e CR7, la Top 11 dell'era Andrea Agnelli

Serie A Allegri: "Tra me e Andrea Agnelli l'amicizia resta" 14 ORE FA