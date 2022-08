Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Juventus e Roma (qui la DIRETTA SCRITTA ), anticipo della 3ª giornata di Serie A, arbitrato da Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Berti e Preti, IV° uomo Abisso, VAR Di Paolo, AVAR Paganessi. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Allianz Stadium di Torino.

La moviola LIVE di Juventus-Roma

9' - Animi tesi fra Smalling e Vlahovic, che si beccano in area dopo un contrasto in area di rigore, Irrati sceglie la via del dialogo non ammonendo nessuno dei due giocatori decisamente elettrizzati e nervosi.

25' - ANNULLATO IL 2-0 DI LOCATELLI! Prima della mezzora la Juventus trova il raddoppio con un gran tiro del limite dell'area di Locatelli che non lascia scampo a Rui Patricio, la rete in un primo momento viene convalidata dall'arbitro toscano che però viene richiamato dal VAR Di Paolo all'on field review per un tocco di mano di Vlahovic, su una palla vagante contesa con Cristante a centrocampo e da cui scaturisce il contropiede dei bianconeri. Seppur il tocco sembra non volontario, il pallone sbatte contro il braccio molto largo dell'attaccante serbo e l'arbitro - giudicando falloso il tocco del numero 9 juventuno - ha annullato la rete, scatenando le proteste vibranti dei giocatori di Allegri. Decisione che nonostante le polemiche appare corretta.

