Contabilità in nero della Juventus": scrivono così i pm della Procura di Torino nell'ambito 8 milioni di euro a favore degli agenti, una somma di denaro di cui non ci sarebbe alcuna traccia nei bilanci. Il file - come precisa il Corriere - "riporta le operazioni di mercato per cui sono maturati i crediti e la differente causale con i quali sarebbero stati onorati". Intanto ci sarebbe già la prima ammissione, ovvero quella del direttore sportivo bianconero Sì, conosco questa pratica". Una pratica che consisterebbe in "mandati artificiali" ai procuratori con lo scopo di appianare debiti maturati in periodi precedenti. ": scrivono così i pm della Procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta Prisma che ha portato al rinvio giudizio di 12 persone più il club bianconero (in qualità di persona giuridica). A riportarlo è il Corriere della Sera che fa esplicito riferimento a un documento excel ( sequestrato negli uffici della Juve ) dal quale emergerebbe un versamento complessivo di, una somma di denaro di cui non ci sarebbe alcuna traccia nei bilanci. Il file - come precisa il Corriere - "". Intanto ci sarebbe già la prima ammissione, ovvero quella del direttore sportivo bianconero Federico Cherubini che ai magistrati avrebbe detto: "". Una pratica che consisterebbe in "" ai procuratori con lo scopo di appianare debiti maturati in periodi precedenti.

Ad

Le intercettazioni telefoniche

Serie A Indagine UEFA, cosa rischia la Juve? Da una multa all'esclusione dalle coppe UN' ORA FA

Davide Lippi parlando con Cherubini (27 luglio 2021) - "Tu lo sai che cosa c'ho pendente ancora in ballo? C'ho 450 mila per aria di due anni fa! Devo sistemare quelli e Giorgio (Chiellini, ndr) lo sa". Tre giorni dopo: "Sono due anni che sto aspettando di mettere a posto i soldi vecchi... cioè l'operazione di due anni fa di Spinazzola".

Andrea Agnelli a Cherubini (1 agosto 2021) - "Di fatto dico, che ha fatto? Niente. Ha fatto una telefonata a Spinazzola". Il giorno dopo - scrive il Corriere - Cherubini parla di nuovo con Lippi e spiega che non è possibile spostare la cifra sul rinnovo di Chiellini: "Ma lo mettono sul giornale e lo sputtanano, cioè noi siamo tutto quotato, siamo trasparenti su tutto. Famme ragionà a me, trovo io una soluzione". Il debito, in base a quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, sarebbe legato al trasferimento di Spinazzola alla Roma nel 2019 con il conseguente acquisto di Pellegrini. Dai contratti, tuttavia, risulta che il club si sia avvalso non della Reset Group (di Davide Lippi), ma della GG11 di Gabriele Giuffrida. Alla fine i soldi sarebbero stati spalmati in maniera fittizia nella cessione di Hamza Rafia allo Standard Liegi.

Stefano Bertola, capo dell'area business (16 agosto 2021) - "Questi rinnovano Chiellini e scopri che c'è... si parla di una procura a Lippi per 300mila euro... non sapete che fatica si fa a far fare 300mila euro di margine no? Non sapete la fatica che si fa e li volatilizzate così per uno che non... non ha fatto niente".

Juve: da Buffon a Tevez e CR7, la Top 11 dell'era Andrea Agnelli

Serie A La carta di CR7 e i 19,9 milioni: così la Procura ha capito tutto 2 ORE FA