Anche Max Allegri ha commentato l'approdo alla Roma di Paulo Dybala e l’ha fatto in un’intervista concessa ai colleghi di DAZN: "Innanzitutto gli faccio un grosso in bocca al lupo, perché comunque ha dato tanto alla Juventus. È un giocatore molto bravo e credo che farà bene alla Roma, credo che sia la squadra giusta per lui".

Ad

Estratto dell’intervista che potete trovare nel tweet qui sopra. Riguardo a Dybala, Allegri ha gestito l’argentino in maglia bianconera tra il 2015 e il 2019; nelle prime quattro stagioni di Dybala alla Juventus. Poi l’intermezzo di Sarri – probabilmente il migliore per l’argentino, decisivo alla ripresa post covid nel trascinare con i suoi gol la Juventus al tiolo. Infine, Allegri, ha ritrovato Dybala nella sua ultima stagione chiuse con le lacrime d'addio dello scorso 16 maggio. Ora la Joya ha deciso di vestire il giallorosso e Allegri pare essere convinto della scelta del suo ex attaccante: "È un giocatore a cui serve un Abraham davanti. Poi c'è Mourinho, che è molto bravo...".

Calciomercato Dalla clausola ai bonus: i retroscena del colpo Dybala-Roma 18/07/2022 A 17:01

Come cambia la Roma con l'arrivo di Dybala