Calcio

Juventus, Allegri: "La sconfitta con l'Atletico ci ha fatto bene, sentivo troppi trionfalismi"

CALCIO, SERIE A - Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa in vista di Juventus-Sassuolo e torna sulle amichevoli estive. "Contro l'Atletico è finita male e avevamo lavorato molto in settimana. Loro hanno giocato una partita più vera rispetto alla nostra. Questa sconfitta ci ha fatto bene perché ho sentito troppi trionfalismi", ha detto.

00:01:43, 44 minuti fa