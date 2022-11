Calcio

Juventus, Allegri: "Ora testa a Verona per non buttare all'aria tutto"

Il tecnico della Juventus non si prende tempo per gongolare e spinge per una prestazione di alto livello nel turno infrasettimanale. Poi spiega la sostituzione di Milik: "Nessun problema fisico, mi serviva qualcuno che attaccasse dalla profondità e Chiesa poteva garantirmelo".

00:01:53, 40 minuti fa