una forte scossa di terremoto ha sconvolto il mondo Juventus. Andrea Agnelli e del suo vice Pavel Nedvedv, mettono la parola fine a un'era gloriosa della società bianconera e addensando nuvoloni grigi Massimiliano Allegri, che ha rilasciato una nota per commentare i fatti. Nella tarda serata di lunedì 28 novembre, Le dimissioni dell'intero Cda , comprese quelle dell'ormai ex presidentee del suo vice Pavel Nedvedv, mettono la parola fine a un'era gloriosa della società bianconera e addensando nuvoloni grigi sul futuro ancora indecifrabile del club . Tra le figure che sono rimaste al loro posto, invece, c'è quella dell'allenatore, che ha rilasciato una nota per commentare i fatti.

Ad

"È sempre molto positivo sentire la vicinanza degli azionisti e quindi ringrazio John Elkann per queste parole. In questi anni di lavoro, passione e vittorie, ho sempre potuto contare sul sostegno di Andrea Agnelli, al quale mi lega un rapporto di amicizia, che non si interromperà con la fine della sua presidenza. Andrea e John sono figure di riferimento per il mondo bianconero che deve rimanere concentrato sul lavoro quotidiano in campo per ottenere i risultati che tutti vogliamo".

Serie A Juventus: Procura Figc apre inchiesta sulle scritture private con i giocatori 2 ORE FA

FIFA, Collina spiega il Fuorigioco Semiautomatico

Serie A John Elkann: "Dimissioni atto di responsabilità: Allegri punto di riferimento" 2 ORE FA