Calcio

Juventus, Allegri: ""Vlahovic? Se toccasse un pallone e facesse gol sarei contento"

SERIE A - Il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma all'Allianz Stadium e torna sul deludente 0-0 contro la Sampdoria: "Le partite durano 95 minuti, mi sono arrabbiato perché nel secondo tempo la partita andava azzannata. Loro erano in difficoltà, abbiamo avuto occasioni che non abbiamo sfruttato".

00:01:18, 28 minuti fa