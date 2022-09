Altra brutta notizia per la Juventus che deva fare i conti con un altro infortunio: Fabio Miretti ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21 a causa di un trauma contusivo alla caviglia destra rimediato in allenamento. Il giocatore tornerà nelle prossime ore alla Continassa dove le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico bianconero. Per Allegri si tratta di un'altra perdita di peso a centrocampo dopo quelle di Pogba , Locatelli e Rabiot.

Pogba e Chiesa, speranza Benfica

E a proposito di Pogba, il francese spera di rientrare nella lista dei convocati per la sfida di Champions League contro il Benfica in programma il 25 ottobre a Lisbona. La riabilitazione, dopo l'infortunio al menisco esterno del ginocchio, sta infatti procedendo a ritmi spediti e la speranza è che Pogba possa recuperare più rapidamente del previsto. Saranno decisivi i prossimi dieci giorni durante i quali il francese dovrebbe passare dal lavoro in piscina e palestra a quello sul campo. Nel frattempo anche Chiesa inizia a vedere uno spiraglio di luce. L'attaccante, fermo da mesi dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, dovrebbe tornare a lavorare in gruppo a inizio ottobre ma anche lui, al pari di Pogba, potrebbe essere convocato per la trasferta di Lisbona.

Allegri: "Pogba e Di Maria? Ecco perché sono acquisti fondamentali..."

