Andrea Agnelli rompe il silenzio per la prima volta da. Fino ad oggi, a due giorni dalla notizia delle dimissioni dell'intero Consiglio d'Amministrazione che ha generato un vero e proprio terremoto in casa Juventus e destato scalpore nel mondo del calcio, aveva solamente scritto una lettera di saluto ai dipendenti del club. Nella giornata di mercoledì 30 novembre, invece, Agnelli ne ha parlato in pubblico per la prima volta, recatosi in Senato insieme all'amministratore delegato della controversa Superlega, Bernd Reichart, in occasione di un evento già fissato precedentemente con lo Juventus Club Parlamento, associazione di cui fanno parte vari senatori e ministri italiani.