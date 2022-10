È un periodo particolare, per noi, per i tifosi. Che arrivi proprio al momento giusto questo derby? Lo vedremo. Intanto nelle vesti di Capitano ci tenevo a scrivere quanto segue, su invito della redazione di Repubblica, dopo essermi confrontato con la società". Inizia così la lettera - sotto forma di articolo - con la quale Leonardo Bonucci, nei panni di giornalista, si rivolge ai tifosi della Già in altre stagioni la vittoria nel derby è risultata uno spartiacque fra quello che poteva essere e quello che poi è stato - scrive Bonucci -. Oltre a questo, se giocassi, raggiungerei un traguardo importante: le 400 partite in Serie A da titolare. Considerando che il sogno di ogni bambino è disputarne almeno una nella vita, scendere in campo in questo derby sarebbe per me dunque ancora più entusiasmante e significativo. Non ha sinceramente prezzo uscire dagli spogliatoi e sfilare a pochi istanti dall'inizio della gara con gli stessi occhi del bambino sognatore di allora, forte però dell'esperienza ormai di chi ne ha già tante alle spalle". ". Inizia così la lettera - sotto forma di articolo - con la quale Leonardo Bonucci, nei panni di giornalista, si rivolge ai tifosi della Juventus alla vigilia della delicatissima sfida contro il Torino di Juric. "- scrive Bonucci -.".

"In città si respira un clima diverso"

"Quando si avvicina questa partita in città si respira un clima diverso - prosegue Bonucci -. Tanti tifosi del Toro in giro per strada, con il dovuto approccio ed educazione, indirizzano verso di me sfottò che fanno parte del gioco mentre altri chiedono di non far male al loro cuore granata. Sono sempre partite suggestive da giocare, l'adrenalina sale parecchio. Ad ognuno il proprio derby, a patto che sia uno spettacolo per il calcio, dentro e fuori dal campo. Buon derby a tutti e che vinca il migliore".

