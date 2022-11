Calcio

Juventus, Bremer: "Non sono al 100%, ma sto migliorando"

Il giocatore rientrava in questa partita: "Il mister mi ha detto di giocare e ho fatto del mio meglio. So che non posso dare ancora il massimo, ma sto lavorando. E spero in una chiamata del Brasile".

00:01:54, 13 minuti fa