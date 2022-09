Il Consiglio di amministrazione della Juventus, riunitosi nella giornata di venerdì 23 settembre sotto la presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato il bilancio consolidato relativo alla stagione 2021-22, che ha evidenziato una perdita di 254,3 milioni di euro (a fronte dei 209,9 di giugno 2021). Si tratta della perdita più alta di sempre fatta registrare dal club bianconero che, inoltre, per il quinto anno di fila chiude l'esercizio in rosso. Ora il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, in programma il prossimo 28 ottobre all'Allianz Stadium.

