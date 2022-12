Federico Cherubini e Max Allegri. Se il futuro di quest’ultimo dipenderà inevitabilmente dai risultati che conseguirà nei prossimi 6 mesi, per Cherubini e i suoi collaboratori il destino pare segnato almeno a quanto sottilnea Repubblica. La volontà del management di Exor è quella di dare un taglio netto con la gestione ‘spregiudicata’ passata e secondo il quotidiano romano il grande sogno sarebbe quello di riaccogliere Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter e artefice della rinascita bianconera lavorando prima con Conte e poi con Allegri. Già perché l’impressione di tutti gli osservatori è che l’interregno del neo presidente Gianluca Ferrero e di Scanavino sarà transitorio a breve termine e una volta superata la fase più delicata Scanavino tornerà ad occuparsi in maniera esclusiva (o prevalente) di Gedi. Fino alla fine della stagione ad affiancarlo ed occuparsi della parte sportiva saranno il direttore sportivoi e. Se il futuro di quest’ultimo dipenderà inevitabilmente dai risultati che conseguirà nei prossimi 6 mesi, per Cherubini e i suoi collaboratori il destino pare segnato almeno a quanto sottilnea Repubblica. La volontà del management di Exor è quella di dare un taglio netto con la gestione ‘spregiudicata’ passata e secondo il quotidiano romano il grande sogno sarebbe quello di riaccogliere, attuale amministratore delegato dell’Inter e artefice della rinascita bianconera lavorando prima con Conte e poi con Allegri.

Ad

Serie A Allegri e Cherubini contro Paratici: "Arrogante, mercato del c..." 02/12/2022 ALLE 11:10

Legato fino al 2025 all'Inter ma una chiamata bianconera...

Il 65enne dirigente varesino è legato al club nerazzurro da un contratto fino al 30 giugno 2025 ma – secondo quanto fanno sapere da ambienti bianconeri – difficilmente potrebbe resistere a una chiamata della Vecchia Signora. Uno scenario che per il momento rimane solo una suggestione ma che fra qualche mese potrebbe tornare fortemente di attualità, non solo considerando la rivincita personale per Marotta di tornare alla Juve per riportarla in alto ma anche soprattutto per lo stimolo di poter tornare a lavorare di nuovo con un tecnico che stima come Allegri che di Marotta ha sempre detto: “Beppe Marotta è sicuramente una persona che mi ha insegnato tanto. Senza giri di parole, è probabilmente il miglior dirigente europeo, e i risultati che ho ottenuto a Torino insieme a lui ne sono un'eloquente dimostrazione”.

Juve: da Buffon a Tevez e CR7, la Top 11 dell'era Andrea Agnelli

Serie A Maldini e Massara volontari per un giorno all'Opera San Francesco 20 ORE FA