GLI ULTIMI MESI DI POGBA

i problemi con il fratello Mathias, Le scorse settimane sono state burrascose per Paul Pogba. Non solo per la condizione fisica da ritrovare. A turbarlo, infatti, ci sono state anche le cupe vicende familiari il tentativo di estorsione subito , ecc.). Allargando la lente d’ingrandimento, potremmo dire che sono stati due mesi difficili per il campione del mondo. L’entusiasmo per il suo ritorno alla Juventus è durato davvero poche settimane. Il francese, infatti, è atterrato a Torino l’8 luglio e si è procurato l’infortunio in allenamento nella notte italiana tra il 23 e il 24 luglio. Poi la decisione di non operarsi per poter giocare i Mondiali in Qatar e l’inizio delle terapie conservative.

IL RIENTRO RITARDATO, QUANDO TORNA?

Il centrocampista francese, numero 10 dei bianconeri, è il giocatore più atteso dai tifosi dell’Allianz Stadium. Tuttavia, questi dovranno aspettare ancora un po’ per vederlo giocare. Le indicazioni iniziali dicevano di un suo ritorno per il match in casa contro la Salernitana, in calendario il prossimo 11 settembre. Poi il programma è cambiato. La Juventus non vuole correre rischi così ha preferito che Paul prolungasse la prima fase di terapie conservative (fatta di palestra e piscina) per una settimana in più: quattro settimane invece che tre. Per questo, c’è stato un ritardo nella tabella di marcia. Pogba è passato ieri alla seconda fase, quella del campo, che durerà almeno due settimane dove sarà previsto un graduale aumento dei carichi di lavoro. In base a come risponderà il ginocchio alle nuove sollecitazioni, lo staff medico deciderà quando potrà tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Trattandosi di terapie conservative, non esistono delle tempistiche certe. Se tutto andrà bene, Pogba tornerà a disposizione circa tra quattro settimane. Forse in tempo per la ripresa della Serie A dopo la pausa per le nazionali. Quindi per Juventus-Bologna del 2 ottobre. Da capire poi come lo gestirà il tecnico bianconero all’inizio, verosimilmente il suo minutaggio non sarà alto.

LE PARTITE CHE DOVREBBE SALTARE POGBA

Competizione Partita CHAMPIONS LEAGUE - 1^ G. PSG-Juventus SERIE A - 6^ G. Juventus-Salernitana CHAMPIONS LEAGUE - 2^G. Juventus-Benfica SERIE A - 7^ G. Monza-Juventus

