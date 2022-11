Incredibile scisma nel quartiere generale della Juventus. Nella serata di lunedì il Consiglio d'Amministrazione della Juventus si è riunito con urgenza per ratificare le dimissioni del Presidente Andrea Agnelli. Tutti gli appartententi al CdA consegneranno le proprie dimissioni al termine del vertice. Uno sviluppo clamoroso, considerando che proprio Agnelli aveva presenziato ieri a un evento all'Allianz Stadium per sostenere il progetto della Juventus Next Gen. A breve aggiornamenti.

Ora si attende solo un comunicato ufficiale della società bianconera: fuori dalla porta anche il vice Pavel Nedved e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Si uniscono alle dimissioni di blocco anche Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood.

Due giorni fa era stato annunciato il secondo rinvio dell'Assemblea degli Azionisti, un segnale sospetto alla luce delle ultimissime novità, ma che al tempo non era stato preso minimamente in considerazione come un sintomo di crisi. Negli ultimi mesi numerose ombre avevano gravato sullo stato generale della Juventus, con l'indagine Prisma, le accuse di falso in bilancio e le ultime contestazioni dellla Consob come causa principale del duplice slittamento dell'Assemblea delgi Azionisti. Senza dimenticare il fallimento del progetto Superlega, strozzato dal pugno duro degli organi del calcio europeo e dal successivo ammutinamento della maggior parte dei club aderenti.

