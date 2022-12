manovra stipendi", ovvero uno dei metodi - insieme alle presunte plusvalenze fittizie - con il quale secondo l'accusa i bilanci del club bianconero sarebbero stati truccati. I magistrati che conducono l'inchiesta - come scrive il quotidiano milanese - sono certi di avere trovato la carta "durante la perquisizione del 23 marzo 2022 nello studio dell'avvocato Federico Restano. Nello studio sono state sequestrate scritture private di 16 giocatori della Juve, praticamente tutti i coinvolti nella seconda manovra stipendi tranne Giorgio Chiellini. Si tratta di side letter a garanzia del credito dei giocatori nei confronti della società, ma non depositate presso Lega o Figc". L'ormai celebre 'carta segreta' di Cristiano Ronaldo continua ad avere un ruolo di primissimo piano nell'ambito dell'inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus . La Gazzetta dello Sport pubblica un retroscena attraverso il quale viene spiegato in che modo la Procura di Torino ha scoperto l'esistenza di una serie di documenti - tra cui la carta di CR7 - analizzando i quali ha potuto ricostruire la cosiddetta "", ovvero uno dei metodi - insieme alle presunte plusvalenze fittizie - con il quale secondo l'accusa i bilanci del club bianconero sarebbero stati truccati. I magistrati che conducono l'inchiesta - come scrive il quotidiano milanese - sono certi di avere trovato la carta "".

"Per ogni calciatore, Ronaldo compreso, ci sono tre documenti - si legge sempre sulla Gazzetta dello Sport -: una lettera accompagnatoria, con cui la società trasmetteva al giocatore il documento relativo al premio integrativo, e si impegnava a 'consegnare entro il 31/07/2021 l'accordo premio integrativo ritrascritto su moduli federali'; l'accordo premio integrativo, un bonus per il 2021-22 e 2022-23 subordinato alla permanenza alla Juve; la scrittura integrativa, con cui la società si impegnava a versare il bonus anche in caso di addio sotto forma di 'incentivo all'esodo'. In pratica le mensilità tagliate venivano restituite sotto forma di premi e spalmate sugli anni di contratto".

Quei 19,9 milioni che spaventano la Juventus

Cristiano Ronaldo, però, ha lasciato la Juventus senza incassare tutte le mensilità. Il 25 agosto 2021, parlando con Agnelli dell'eventuale cessione del portoghese e di McKennie, Cherubini dice che a CR7 bisogna liquidare le mensilità non pagate e maturate nei precedenti esercizi ovvero "19 dell'anno scorso e 9 dell'anno prima, 28 lordi di Covid". Di quei 19 milioni non si trova traccia nella relazione finanziaria relativa alla stagione 2020-21. Nel corso degli interrogatori i pm avevano chiesto conto della carta a Cherubini (non indagato) e le dichiarazioni del ds juventino erano state definite "reticenti". Arrivabene, invece, aveva assicurato di non saperne nulla.

