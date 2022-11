Un aspetto che fa sorridere è la sospensione delle quote per le scommesse che vogliono la Juventus in Serie B al termine della stagione, ma è il lato finanziario che preoccupa di più: benché la società sia stata rimessa in piedi, almeno temporaneamente, in tempi brevissimi, la fiducia degli azionisti è venuta meno e le ripercussioni in Borsa sono state pesanti.

Il titolo è dunque crollato nel giro di poche ore: Piazza Affari ha registrato un rapido calo del valore, dall'iniziale 7% fino al 10%, per poi attestarsi al 5% ed essere sospeso per eccessiva volatilità. Siamo ai minimi storici per il valore azionario del club.

