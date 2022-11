Calcio

Juventus, Federico Chiesa: "La coesione del gruppo è stata la nostra forza"

SERIE A - La Juventus ha ritrovato uno dei suoi protagonisti principali, che ha ritrovato il campo in un momento molto importante: Federico Chiesa esprime tutta la sua gioia per la sua squadra, che ora è tornata in carreggiata. Poi un pensiero sull'Italia.

00:02:58, 37 minuti fa