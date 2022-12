un nuovo bilancio relativo alla stagione sportiva 2021-22, conclusa lo scorso 30 giugno. Il nuovo documento, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti in programma il prossimo 27 dicembre, tiene conto - come precisa il club bianconero - "dei nuovi pareri aggiornati resivalla luce dell'esame della documentazione rilevante relativaall'indagine della Procura, con riferimento alle cosiddette "manovre stipendi" realizzate negli esercizi 2019-20 e 2020-21". Il nuovo bilancio evidenzia una perdita di 239,3 milioni di euro (a settembre 2022 era di 254,3 milioni). Il Consiglio di Amministrazione "dimissionario" della Juventus , sotto la presidenza di Andrea Agnelli , ha approvato, conclusa lo scorso 30 giugno. Il nuovo documento, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti in programma il prossimo 27 dicembre, tiene conto - come precisa il club bianconero - "". Il nuovo bilancio evidenzia una perdita di 239,3 milioni di euro (a settembre 2022 era di 254,3 milioni).

Ad

"La Juventus resta convinta di avere operato nel rispetto della legge"

Serie A Juventus, Del Piero e non solo: tutti i nomi per la nuova società UN' ORA FA

In attesa dell'insediamento del nuovo Cda (18 gennaio) nel nuovo bilancio la Juventus fa ovviamente riferimento all'indagine della Procura di Torino: il club bianconero, come si legge in un passaggio del documento, rimane convinto, "anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti, di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry".

Il passaggio sul procedimento UEFA

Viene dato conto, infine, anche del procedimento aperto dall'UEFA nei confronti del club: "In data 1 dicembre 2022, l'UEFA Control Financial Control Body - scrive la Juventus - facendo seguito alle asserite violazioni finanziarie che sono state recentemente rese pubbliche a seguito dei procedimenti avviati dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino, ha avviato un procedimento volto alla verifica del rispetto delle UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edizione 2018. La Società presterà la massima cooperazione alla UEFA nel contesto del procedimento e fornirà ogni informazione e dato utile volto a dimostrare che la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società non si è significativamente modificata rispetto a quanto riportato al CFCB nel contesto della sottoscrizione del Settlement Agreement".

Juve: da Buffon a Tevez e CR7, la Top 11 dell'era Andrea Agnelli

Serie A Dybala: "Manovra stipendi? Mi dissero che poteva aiutare col rinnovo" 19 ORE FA