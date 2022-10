A 72 ore dalla notifica della chiusura delle indagini della Procura di Torino nei confronti della Juventus ; accusata di aver falsificato i bilanci degli esercizi 2018, 2019, 2020 con circa 155 milioni di presunte plsuvalenze artificiali, prolungando l’erosione di capitale sociale e proseguendo indebitamente la negoziazione del titolo in Borsa; emergono nuovi dettagli e spuntano anche le prime intercettazioni che tirano in ballo anche i tesserati. In particolare - secondo quanto si legge sull’edizione odierna del quotidiano ‘La Repubblica’ - agli atti c’è anche una chat whatsapp che, secondo gli investigatori, costituirebbe la prova del raggiro al mercato sugli stipendi dei calciatori, legittimando l’accusa di false comunicazioni. A prendere la parola è Giorgio Chiellini, ex capitano bianconero e il messaggio è abbastanza chiaro secondo la trascrizione del quotidiano romano.

"Ragazzi state tranquilli, vado dal presidente e firmo una scrittura a garanzia”, il primo messaggio del 28 marzo 2020 avvertendo poi gli altri che sarebbe uscito un comunicato stampa del club ‘diverso’ per ‘questioni di Borsa’. L’invito del difensore toscano è quello di non fare parola con i giornalisti. I calciatori, infatti, avevano ufficialmente accettato di ridursi gli ingaggi rinunciando a quattro mensilità per un totale di 90 milioni di euro. Ma nella realtà avrebbero acconsentito solo al taglio di una mensalità, firmando scritture private che avrebbero consentito di percepirne tre nei mesi successivi.

Ad

L’intercettazione di Cherubini: "fortuna che… ci siamo fermati"

Serie A Juve e il giallo "carta" Ronaldo: ritrovata o 'ricostruita' dai pm? IERI ALLE 07:51

Il Corriere della Sera, pone in risalto anche un’altra intercettazione ambientale (ovvero estrapolata attraverso l’utilizzo di microspie) tra il ds bianconero Federico Cherubini e il direttore finanziario Stefano Bertola: “Per fortuna che, alla luce delle recenti visite, ci siamo fermati...”. Per la procura parole che proverebbero la prova della consapevolezza sulle plusvalenze fittizie, messe in atto dal club. Per il Giudice delle indagini preliminari è invece il motivo per negare la custodia cautelare, perché è il segno che quel metodo è stato interrotto. Insieme al calo della voce nei bilanci.

Perché il gip ha rigettato i domiciliari ad Agnelli

Il quotidiano La Stampa invece pone in risalto le parole del Gip in merito al motivo per cui è stata rigettata la richiesta di arresti domiciliari per il presidente Andrea Agnelli "Già interrotto l'utilizzo del metodo delle plusvalenze e dubbi sul dolo". Insomma c’è la consapolezza anche degli inquirenti che la Juventus abbia adottato sistemi conosciuti nel calcio e utilizzati anche da altri club per agire sui bilanci.

Cherubini: “Reazioni contro Agnelli per la Superlega? Quando sei la Juve...”

MLS Chiellini: "Felice che ex compagni Juve siano venuti, sono i miei fratellini" 30/07/2022 ALLE 13:43