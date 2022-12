Partnership con società terze, con opacità dei rapporti debito/credito", nell'ambito delle quali si ipotizza anche il rischio di "porre in pericolo la lealtà della competizione sportiva". Dalle carte plusvalenze fittizie" e delle "manovre stipendi" con cui la Atalanta, Sampdoria, Sassuolo, Empoli e Udinese. Emerge uno scenario - scrive il quotidiano milanese - nel quale alcune operazioni di mercato venivano condotte sotto traccia. L'esempio è una telefonata tra Andrea Agnelli e Luca Percassi, ad dell'Atalanta: "Su un numero di elementi che abbiamo, io in questo momento devo stare fermo - dice Agnelli - perché abbiamo Consob, Guardia di finanza e qualsiasi cosa che ci stan guardando sugli ultimi due anni. Allora io vorrei chiudere questa roba qua e poi tornare a mettere a posto, consapevole di quello che abbiamo, le varie situazioni". ", nell'ambito delle quali si ipotizza anche il rischio di "". Dalle carte dell'inchiesta Prisma , nella quale la Procura di Torino ha ricostruito il presunto sistema delle "" e delle "" con cui la Juventus avrebbe truccato i bilanci tra il 2018 e il 2021 e per la quale sono state presentate 13 richieste di rinvio a giudizio , alcuni legami con altri club di Serie A sono finiti nel mirino degli inquirenti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che precisa che nelle carte compaiono. Emerge uno scenario - scrive il quotidiano milanese - nel quale alcune operazioni di mercato venivano condotte sotto traccia. L'esempio è una telefonata tra Andrea Agnelli e Luca Percassi, ad dell'Atalanta: "- dice Agnelli -".

Ad

Il caso Romero e la ricostruzione di Paratici

Serie A John Elkann ad Agnelli: "Plusvalenze? Si sono allargati" UN' ORA FA

Percassi - si legge sempre sulla Gazzetta dello Sport - parla anche di una lettera relativa a Cristian Romero, il difensore argentino passato dall'Atalanta al Tottenham dopo essere stato ceduto dalla Juve alla Dea: "Io quella lettera lì non potrò mai tirarla fuori, perché dovessimo andare in giudizio viene fuori che ho fatto falso in bilancio". Secondo gli inquirenti, infine, il modus operandi risulterebbe evidente in base a quanto spiegato da Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus, durante una telefonata con il direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado, durante la quale l'oggetto della discussione è Lorenzo Lucca: "L'ho sempre fatto, anche con Caldara - dice Paratici -. L'operazione devi farmela fare a me! Dammi retta, l'operazione la faccio io anche per il Pisa! Tu devi darmi solo le linee, la metto a posto io. L'ho fatto per il Genoa tutta la vita, l'ho fatto per l'Atalanta tutta la vita, l'ho fatto per il Sassuolo tutta la vita. Quando ho i parametri dopo sistemo tutto. Quando io facevo l'operazione per l'Atalanta o per il Genoa non è che pensavo alla Juve. Pensavo: il Genoa deve star bene perché se non deve fare l'operazione, allora come lo devo fare? Gli do un fisso, gli do un bonus che rimane al Genoa, gli do un bonus quando arriva alla Juve. Se va tutto bene troppi soldi per tutti! Dammi retta, fammi fare a me l'operazione".

Juve: da Buffon a Tevez e CR7, la Top 11 dell'era Andrea Agnelli

Serie A Allegri: "La sconfitta va gestita, non si può sempre vincere" 16 ORE FA