Dall'infermeria arriva una brutta notizia per la Juventus : Leonardo Bonucci, come comunica il club bianconero attraverso una nota ufficiale, si è sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato "". Il capitano bianconero, quindi, salterà di sicuro il prossimo impegno della squadra di Allegri , ovvero l'amichevole contro l'Arsenal all'Emirates Stadium in programma sabato 17 dicembre alle ore 19. Rimane in dubbio anche la sua presenza in vista della prima sfida ufficiale del 2023, la trasferta in campionato del 4 gennaio sul campo della Cremonese.