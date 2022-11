Juventus di Allegri ospita l'Inter di Inzaghi per una sfida che può avere un peso enorme sul prosieguo della stagione delle due squadre. I bianconeri infatti sono in qualche modo, nonostante Il derby d'Italia Juventus-Inter insomma pesa particolarmente in questo momento specifico della stagione perché potrebbe dare una chiara indicazione su chi, effettivamente, Domenica 6 novembre alle ore 20:45 riflettori puntati sull'Allianz Stadium di Torino. Ladi Allegri ospita l'di Inzaghi per una sfida che può avere un peso enorme sul prosieguo della stagione delle due squadre. I bianconeri infatti sono in qualche modo, nonostante le enormi difficoltà culminate con 5 sconfitte su 6 partite in Champions League a soli 3 punti dal quarto posto attuale della Roma; mentre l'Inter è in forte ripresa dopo il periodo di difficoltà a cavallo tra settembre e ottobre ma non può permettersi altri scivoloni se vuole tornare a inseguire il Napoli per l'obiettivo Scudetto.insomma pesa particolarmente in questo momento specifico della stagione perché potrebbe dare una chiara indicazione su chi, effettivamente, tornerà sul serio in gioco per i propri obiettivi . Abbiamo per questo analizzato le probabili formazioni ruolo per ruolo, confrontando i giocatori delle due squadre. Le regole d'ingaggio: i segni 1 e 2 indicano rispettivamente la prevalenza della formazione di Allegri e Inzaghi, il segno X un sostanziale equilibrio. Nel giudizio si è tenuto conto sia del valore assoluto dei giocatori, sia del loro attuale stato di forma.

Szczesny-Onana X

Dalla scelta definitiva, Inzaghi pare aver risolto i problemi riguardante la porta. Onana si è dimostrato fin qui molto abile, specialmente nel gioco con i piedi. La Juventus ha subito molto di più invece rispetto al passato ma nella difesa ballerina Szczesny non ha colpe, risultando spesso incolpevole nelle tante prestazioni deludenti di questa prima parte di stagione. E’ una risultante in pari quella tra i due portieri.

Esultanza André Onana, Barcellona-Inter, Getty Images Credit Foto Getty Images

Danilo-Skriniar 2

Bilancia che pende qui abbastanza nettamente per l’interista, difensore che dopo qualche impaccio iniziale dovuto anche a una preparazione lacunosa a causa di un infortunio mal curato, sta uscendo adesso. Da qualche settimana l’Inter ha ritrovato lo Skriniar che conosce. E questo è un giocatore in questo momento decisamente superiore a Danilo.

Bremer-De Vrij 1

In questo duello l'unico punto interrogativo riguarda le condizioni fisiche del difensore juventino, che comunque si fa preferire a De Vrij. L'olandese, a parte l'ottima prova di sabato scorso contro la Sampdoria, ha disputato una prima parte di stagione piuttosto opaca. Bremer alterna buone prove a passaggi a vuoto, ma la difesa della Juve è pur sempre la meno perforata del campionato.

Alex Sandro-Acerbi 2

Alex Sandro è un giocatore da parecchie stagioni ormai in difficoltà; Acerbi, invece, si sta rivelando una pedina molto utile nella rosa di Inzaghi: quando viene chiamato in causa non tradisce affatto, anzi. Si sta rivelando un acquisto prezioso e affidabile. La bilancia pende dalla sua parte.

Cuadrado-Dumfries 2

Se teoricamente anche in questo caso di dovrebbe essere più equilibrio, le prestazioni recenti ci hanno raccontato di un Cuadrado meno incisivo rispetto al passato. Specie in fase offensiva. Chi in fase offensiva è giocatore importante per questa Inter è proprio l’esterno olandese Denzel Dumfries. Più tonico, più giovane, più incisivo rispetto al colombiano. Anche in questo caso, a distanza, la bilancia pende per l’interista.

Fagioli-Barella 2

Barella sta vivendo forse il miglior momento all’Inter da quando se n’è andato Antonio Conte. Il centrocampista sardo si sta riavvicinando proprio a quei livelli, con gol e inserimenti che sono stati decisivi per l’Inter nelle ultime settimane. Quello con Fagioli al momento è un no-contest, con due giocatori nemmeno paragonabili più che altro per l’eccessivo gap in termini di esperienza in queste partite. Fagioli ha fatto vedere da subito buonissime cose, ma Barella gioca in un’altra lega di valori in questo momento.

Nicolò Barella esulta dopo il gol segnato durante Inter-Sampdoria - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Locatelli-Calhanoglu 2

Nelle ultime giornate Locatelli è parso in netta ripresa in questa sempre affaticata Juventus, ma di nuovo la bilancia è fortemente pendente dal lato dell’Inter. Calhanoglu infatti ha dimostrato di poter gestire il ruolo di regista con grande personalità e risultati. L’Inter non ha risentito dell’assenza di Brozovic. Anzi, il turco di giornata in giornata è parso essere sempre più a suo agio in cabina di regia, con la giusta intensità e cattiveria anche quando c’è stato da tirare fuori le unghie e difendere.

Rabiot-Mkhitaryan X

E’ un duello più serrato degli altri, nettamente a favore degli interisti fin qui in mezzo al campo. Allegri ha profuso elogi per la crescita di Rabiot che in questo momento tutto sommato è l’unica certezza della Juve in mezzo al campo, se non altro dal punto di vista fisico: è l’unico che non si rompe mai. Una continuità di prestazioni a cui forse manca un po’ l’apporto in termini di gol e assist. Mkhitaryan dal canto suo va forte. Ormai perfettamente a suo agio nel ruolo e nei compiti. Tutto sommato, c’è equilibrio qui.

Adrien Rabiot e Manuel Locatelli esultano durante Juventus-Empoli - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Kostic-Dimarco X

Dal punto di vista difensivo Dimarco resta un giocatore con qualche lacuna, così come Kostic del resto, che quella fase l’ha proprio curata poco in carriera. Davanti l’interista viene da un buon periodo, con tante giocate e assist che hanno avuto un impatto importante nella manovra offensiva dei nerazzurri. Kostic da questo punto di vista è stato meno incisivo nei numeri, ma è un giocatore chiave di cui Allegri non si è quasi mai privato. Può essere una bella sfida a distanza.

Di Maria-Lautaro 2

È il momento a parlare, non il valore tecnico di fondo. In quello Di Maria non parte sconfitto quasi con nessuno, ma è ancora una volta al rientro e la condizione fisica è tutta da valutare. Quella di Lautaro Martinez invece di condizione fisica, così come psicologica, la conosciamo bene. Ha fin qui trascinato l’Inter con i gol nelle partite che davvero contavano. Questa sfida alla vigilia pendere nettamente per l’argentino con la maglia nerazzurra. Poi, eventualmente, starà al campo il compito di smentirci.

Lautaro Martinez esulta per il gol in Inter-Salernitana - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Milik-Dzeko 1

L'intelligenza calcistica e la qualità di Dzeko non sono certo in discussione, anzi. Il bosniaco, tutte le volte in cui è stato chiamato in causa, ha risposto sempre presente a suon di gol, assist e sacrificio per i compagni. Ma in questo caso ci sentiamo di premiare il polacco della Juve: partito come attaccante di scorta, sta andando oltre le aspettative e sta trovando il gol con buona continuità.

