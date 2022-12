La procura di Torino, nell'ambito dell'inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus , ha messo sotto la lente di ingrandimento una serie di operazioni di mercato effettuate dal club bianconero nelle ultime stagioni. Tra queste c'è lo scambio Arthur-Pjanic con il Barcellona , perfezionato formalmente il 29 giugno 2020. Il centrocampista brasiliano era finito in bianconero per 72 milioni di euro più 10 di bonus mentre il bosniaco si era trasferito in blaugrana per 60 milioni più 5 di parte variabile. Un'operazione lunga e complessa che - come riferisce La Gazzetta dello Sport - aveva generato una plusvalenza da 43,7 milioni di euro.

Lo scambio Arthur-Pjanic diventa tema di discussione tra i dirigenti della Juventus al punto che Marco Re (ex chief financial officer del club bianconero) parla in questi termini del centrocampista brasiliano nel corso di un'intercettazione telefonica pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: "Tu pensa uno come Arthur - dice Re parlando con Roberto Turati il 16 agosto 2021 - che per farti la plusvalenza Pjanic hai pagato 75 milioni, adesso ti ha... ti vale, ti deve anche andare sotto i ferri, cioè era palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì. Adesso lo paghi, lo spen... cioè te lo porti avanti per quattro anni".

