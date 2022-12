L'inchiesta Prisma che da settimane sta tenendo banco nell'ambiente Juventus potrebbe presto allargarsi a macchia d'olio su altri club. Lo rende noto La Stampa, secondo cui gli atti potrebbero presto essere inviati alle procure di Bergamo e Genova. Nel mirino degli inquirenti, infatti, sono finite anche Atalanta e Genoa, società che hanno negli ultimi anni imbastito diverse operazioni maggiori e minori con il club bianconero. Sono però in particolare due quelle sotto i riflettori.

Romero-Kulusevski al vaglio: ecco le trattative che potrebbero allargare l'inchiesta

La prima, che riguarda tutte e tre le società, è la trattativa per Cristian Romero. Nel luglio 2019 il Cuti si è trasferito in bianconero dal Genoa, restando però poi in prestito in Liguria in Liguria per un'ulteriore stagione; l'Atalanta se lo assicura così in prestito biennale, al costo di 4 milioni con riscatto fissato a 16, rivendendolo poi al Tottenham a circa 50 sotto la supervisione del ds dei londinesi Paratici e chiudendo una plusvalenza notevole. Altrettanto vantaggioso per i bergamaschi è stato l'affare Kulusevski, che la Juventus ha prelevato proprio dal club bergamasco per 35 milioni più 9 di bonus: un'operazione che ha coinvolto anche Simone Muratore, approdato in nerazzurro e messo a bilancio per circa 7 milioni (cifra, anche questa, che ha insospettito non poco).

