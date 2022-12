Pesante dietrofront della Procura di Torino nel quadro dell'inchiesta sulla Juventus: si rinuncia infatti alle misure cautelari verso il club bianconero, sia per quanto riguarda la società che le persone fisiche tra cui l'ex presidente Andrea Agnelli. La rinuncia della Procura cancella di fatto l'udienza programmata il 21 dicembre dopo che già in ottobre, il Gip del Tribunale di Torino Ludovico Morello aveva respinto la richiesta di misure interdittive verso Andrea Agnelli e gli altri dirigenti coinvolti nell'accusa per falso in bilancio.

Andrea Agnelli (ex presidente della Juventus) Credit Foto Getty Images

Ad

Inchiesta Juventus, niente misure interdittive verso Agnelli e dirigenti

Serie A Juve, nuovi audio sulla carta CR7: "Ci tocca fare una transazione falsa" UN' ORA FA

Proprio il 21 dicembre la camera di consiglio si sarebbe riunita per dibattere sull'appello contro il Gip circa la decisione sulle misure cautelari tra cui il sequestro preventivo nei confronti della Juventus di circa 437mila euro. Il Gip aveva respinto tale richiesta sostenendo la mancanza di rischio per reiterazione del reato, affermando che le 'manovre stipendi' erano legate all'emergenza Covid e quindi a un "periodo storico non più attuale".

Abodi: "Quello della Juventus potrebbe non essere un caso isolato"

Serie A Galliani romantico: "Monza in A meglio delle 5 Champions" 18 ORE FA