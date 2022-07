Calcio

Juventus La ricetta Danilo: "Per vincere serve arroganza e più qualità rispetto allo scorso anno"

SERIE A - Danilo detta la linea per la Juventus che verrà: "Per vincere serve arroganza e più qualità di quella mostrata lo scorso anno". Parole da leader per l'esterno destro brasiliano in forza ad Allegri.

