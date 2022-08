Angel Di Maria per rapire una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Sono bastati 26 minuti adper rapire il cuore dei tifosi bianconeri e lasciare il suo sigillo all’Allianz Stadium. Al debutto in gara ufficiale con la maglia della Juventus, El Fideo ha illuminato la scena siglando il primo gol della stagione, fornendo un assist delizioso per Dusan Vlahovic e mostrando grandi giocate. Uscito al 65 per problemi fisici, le sue condizioni hanno però subito preoccupato. E dagli esami strumentali presso il J-Medial del day after, non arrivano buone notizie per la Juventus: il quadro clinico ha evidenziato

Non è possibile capire al momento i tempi di recupero precisi, ma lo stesso staff medico comunica che tra 10 giorni il giocatore verrà rivalutato: tendenzialmente, lo storico su questo tipo di lesioni, indica uno stop tra i 20 e 30 giorni. Vedremo quale sarà il caso di Di Maria con i più precisi esami tra 10 giorni. E dire che il tecnico Massimiliano Allegri, nel post partita, intervistato da DAZN, si era così espresso su Di Maria e le sue condizioni fisiche:

Allegri a DAZN: Non sono preoccupato da condizioni Di Maria

"Vediamo domani gli esiti degli esami, sono cose che capitano. Lui ha avuto quel problemino all'adduttore anche una settimana fa, ma non sono preoccupato, ora vediamo gli esiti degli esami domani. Lui si stava divertendo, magari avrei dovuto toglierlo sul 3-0, ma lui quando esce ha sempre quello faccia lì... Vediamo".

Juve, già tanti guai

Una stagione insomma ripartita sulla falsa riga di quella passata dal punto di vista dei guai fisici - di cui un paio già muscolari - in casa Juventus. Nonostante il cambio di parte dello staff medico, oltre ai problemi al ginocchio noti per Pogba, la Juventus ha già dovuto registrare qualche stop di troppo: da Cuadrado (stomaco) a Mckennie (spalla) passando per i problemi all'adduttore di Szczesny, out 20 giorni. A questi, dunque, si aggiunge Angel Di Maria.

Di Maria: "Un anno di Juve e basta? Non è detto..."

