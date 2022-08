E’ un momento molto speciale per la mia vita. Il mio obiettivo è sempre stato giocare in un top club. Voglio giocare, fare bene, fare tanti gol ed essere felice”, così ha esordito nella conferenza stampa. Ha poi parlato della convivenza con Vlahovic: “Ho fatto 2-3 allenamenti con la squadra. Non ci sarà tanto tempo per allenarsi. So che posso giocare in un attacco a due, l’ho fatto in Nazionale con Lewandowski. Le scelte però le lascio al mister. Io faccio il possibile negli allenamenti per farmi vedere”. E sugli accostamenti del suo nome alla Juventus in passato: “Sì, ero vicino. Le cose sono andate però in modo diverso. Tante volte il mio nome è stato accostato alla Juventus. 2-3 anni fa si poteva fare ma non l’abbiamo fatto. Ma non mi interessa il passato, guardo solo al presente. Sono contento di essere qui e spero di fare tanti gol”. Arkadiusz Milik si è presentato ai giornalisti, anche se ai tifosi si è già mostrato nei minuti finali della partita contro la Roma . Il polacco ha infatti debuttato all’Allianz Stadium, subentrando al migliore in campo Miretti, ed ha giocato poco meno di venti minuti. Solo un assaggio in una stagione che lo vedrà sicuramente protagonista, anche se inizierà come riserva di Vlahovic . Gli impegni sono infatti molto ravvicinati, dunque avrà delle chance per conquistare la fiducia di Allegri. “”, così ha esordito nella conferenza stampa. Ha poi parlato della: “”. E: “”.

Il livello è sempre stato alto e ora lo è ancora di più secondo me. 4-5 anni fa non c’erano così tante squadre in lotta per lo Scudetto. Dunque, è ancora più difficile vincerlo”.

Mi sento bene. Ho fatto 30 gol in 50 partite a Marsiglia. Ma questo dato non conta più. Conta solo quello che farò adesso. Ora voglio scrivere le pagine nuove. Questa è la cosa più importante”

Sono un attaccante, questa è la mia posizione preferita. Il mio obiettivo è attaccare e fare gol. Mi piace giocare sia come unica punta che con un altro attaccante. Deciderà il mister”.

Non ho guardato il calendario. Mi importa il prossimo appuntamento con lo Spezia. Cosa non ha funzionato con il Napoli? Volevo andare via e sono finito fuori rosa”.

Ogni allenatore vede il calcio in maniera diversa. Da ognuno puoi imparare. Spero di aver tratto il meglio per diventare più forte. Ho avuto allenatori davvero bravi. Da ognuno potevo crescere”.

Contro la Juventus erano sempre partite speciali. Non sono né il primo né l’ultimo giocatore che ha vestito sia la maglia della Juve che quella del Napoli. Penso solo alla Juve ora”

A fine campionato volevo restare al Marsiglia. Penso ci fosse un bel progetto. Le cose sono cambiate, sono arrivati nuovi giocatori, un altro allenatore. Mi è arrivata la proposta di un club importante, così ho deciso”.

E’ difficile paragonare giocatori. Dusan è molto giovane, sicuramente è forte. Lewandowski è ad un altro punto della carriera. Parlano tanto anche i numeri. Per me Dusan può fare ancora meglio, ha un grande futuro davanti a sé, ha 22 anni. Robert ne ha 34. Difficile paragonarli”.

Szczesny centurione? Lo conosco da tanto tempo. Da quando sono arrivato ho trovato un’atmosfera davvero buona. Le strutture sono incredibili qui. E’ tutto organizzato benissimo, devi solo pensare a giocare a calcio”.

