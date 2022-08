Calcio

Juventus, Moise Kean e Wojciech Szczesny cecchini a canestro

Durante la tournée negli USA, i due giocatori della Juventus sono stati coinvolti in un progetto benefico in cui, per ogni canestro segnato, sarebbero stati donati dei soldi alla fondazione "DIY Girls" che sostiene ragazze meritevoli delle categorie svantaggiate che abitano a Los Angeles. I due bianconeri si sono dimostrati estremamente a loro agio con la palla a spicchi.

00:00:37, 32 minuti fa