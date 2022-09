Ad

Nelle ore immediatamente successive alla gara di Serie A, valevole per la 4^ giornata, si temeva un lungo stop. Qualcuno ipotizzava persino l’acquisto last minute di un altro estremo difensore. L’allarme è però rientrato. Stamattina si è infatti sottoposto agli esami radiologici che hanno escluso fratture o lesioni.

Calciomercato Juve, sorpresa Arthur: va in prestito "secco" al Liverpool 3 ORE FA

Il club bianconero non ha però reso noti i tempi di recupero per il portiere polacco. Probabilmente per alcune giornate scenderà in campo Mattia Perin. La Juventus può sorridere: con l’ex Genoa tra i pali non ha ancora subito gol quest’anno.

Allegri: "Miretti sa giocare a calcio. 5 punti dopo 3 turni, l'anno scorso..."

Serie A Juventus-Spezia 2-0, pagelle: Miretti dà la scossa 14 ORE FA