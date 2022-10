La Repubblica, una banda di malviventi ha tentato di introdursi questa sera Brutto episodio che ha coinvolto il giocatore della Juventus Angel Di Maria , per fortuna senza nessuna conseguenza alcuna grazie al pronto intervento delle forze dell'ordine. Come riporta il sito de, una banda di malviventi ha tentato di introdursi questa sera nell'abitazione del Fideo in Corso Sella, nella zona precollinare di Gran Madre a Torino. Al momento del tentativo di furto, sembra che Di Maria fosse all'interno dell'abitazione con la propria famiglia. La Polizia ha prontamente sventato il tentativo e, dopo un inseguimento in auto, è riuscita ad arrestare uno dei rapinatori dinnanzi ad alcuni testimoni attoniti. Gli altri, purtroppo, sono riusciti a fuggire ma senza bottino alcuno.

Angel Di Maria (Juventus) Credit Foto Getty Images

A lanciare l'allarme, si legge sempre attraverso La Repubblica, è stato il servizio di sicurezza della villa di Di Maria che ha scorto i ladri scavalcare la recinzione ed entrare furtivamente in giardino. Avvertita, la Polizia è giunta prontamente sul posto riuscendo a sventare la rapina. Sono ovviamente in corso le indagini di rito per capire il numero effettivo degli uomini che hanno partecipato al tentativo di furto e che hanno cercato di introdursi nell'abitazione del giocatore (da una prima ipotesi potrebbero essere tre). Anche perché la zona, molto gettonata dai calciatori (vi ha abitato anche Gigi Buffon) è stata soggetta a diversi furti nell'ultimo periodo.

