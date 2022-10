Angel Di Maria. L'argentino, che era stato costretto a lasciare il campo del Maccabi Haifa (una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Notizie dall'infermeria Juventus in ottica. L'argentino, che era stato costretto a lasciare il campo del Maccabi Haifa ( con la Juve sotto 1-0 ) dopo appena 22’ a causa di un infortunio muscolare, si è sottoposto oggi agli esami strumentali presso il J Medical di Torino. Gli accertamenti clinici hanno evidenziato

Per Angel Di Maria dunque sospiro di sollievo in ottica Mondiale: saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero. Sorridono un po' meno invece la Juventus e Massimiliano Allegri che in questa fase calda del campionato e della stagione perdono l'argentino per altre 3 settimane, rinunciandoci - di fatto - fin proprio quasi alla sosta prevista per il Mondiale in Qatar.

Ad

Champions League Arrivabene: "Fiducia assoluta in Allegri, non c'è solo un colpevole" IERI ALLE 16:52

Allegri: "Di Maria? Col senno di poi non si va da nessuna parte"

Champions League Il declino di Andrea Agnelli: mercato, allenatore, progetto UN GIORNO FA