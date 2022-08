Giornata decisiva oggi in casa Juventus per capire il futuro del centrocampo. No, non è una questione di mercato, come solito di questi giorni, besì di capire le condizioni di Paul Pogba. Il centrocampista è volato a Lione insieme ai medici della Juventus. In programma c’è un consulto medico con il professor Sonnery Cottet-Bertrand, lo stesso che aveva operato Zlatan Ibrahimovic a fine maggio.

C’è infatti da prendere una decisione definitiva sul ginocchio dolorante e infortunato negli Stati Uniti. Tre le ipotesi sul tavolo: semplice terapia conservativa; un’operazione per rimuovere il frammento di menisco interessato; oppure la sutura della zona di lesione del menisco.

Ad

Inutile sottolineare come il giocatore preferirebbe la prima opzione. Per questa ragione Pogba non è stato operato negli Stati Uniti. Voleva un consulto in più per cercare di non perdere i Mondiali, obiettivo personale a fronte anche di un titolo vinto da protagonista nel 2018, in Russia, con la sua Francia.

Serie A Juve incerottata: McKennie fermo per un mese IERI A 09:45

Diversa la posizione della Juventus, specie a fronte di una situazione che prima o poi pare dovrà essere in ogni caso affrontata chirurgicamente. Lo staff bianconero vorrebbe affidarsi alla chirurgia, per risolvere il prima possibile il problema e iniziare poi le terapie di recupero in ottica di una seconda parte di stagione con Pogba a quel punto protagonista.

Paul Pogba durante l'amichevole Juventus-Chivas - Stagione 2022-23 Credit Foto Getty Images

Quali sono i tempi?

Impossibile valutare la terapia conservativa. Sarebbe un utilizzo a ‘spizzichi e bocconi’ di Pogba, alle prese evidentemente con problemi e dolori. Un timing assolutamente non prevedibile in questo momento.

La rimozione del frammento del menisco è invece stimata in circa 40-60 giorni. Pogba perderebbe a quel punto la prima fase – già intensa – di campionato, con il super concentrato che ci aspetta da qui a novembre: circa 7-8 partite, a cui aggiungere ovviamente i primi impegni Champions.

L’operazione di sutura invece, quella più invasiva, terrebbe lontano Pogba dal campo fino all’anno nuovo. Per questi motivi oggi, a Lione, è una giornata chiave. In casa Juventus si valuterà a quel punto anche se intervenire ulteriormente sul mercato. Paredes resta alla finestra, mentre Milinkovic-Savic, . Per questi motivi oggi, a Lione, è una giornata chiave. In casa Juventus si valuterà a quel punto anche se intervenire ulteriormente sul mercato. Paredes resta alla finestra, mentre Milinkovic-Savic, lanciato questa mattina sulle pagine del CorSport , pare più che altro un sogno.

Allegri: "Pogba e Di Maria? Ecco perché sono acquisti fondamentali..."

Calciomercato Nessuno vuole Ronaldo: il fuoriclasse egoista rimasto al palo 28/07/2022 A 22:13