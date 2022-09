Paul Pogba cambia idea e si opera . Il centrocampista francese della Juventus , che inizialmente aveva optato per una terapia conservativa dopo l'infortunio al ginocchio destro, ha dovuto fare dietrofront: i test ai quali si è sottoposto negli ultimi giorni, infatti, non avrebbero dato gli esiti sperati. Pogba si dovrebbe operare già nella giornata di oggi, lunedì 5. Si attende il comunicato ufficiale del club bianconero.

Pogba aveva ripreso ad allenarsi alla Continassa

Pogba, che è alle prese con la lesione al menisco laterale del ginocchio destro, aveva iniziato a svolgere degli allenamenti personalizzati alla Continassa, basati su lavoro atletico ed esercizi con la palla. Il francese non si era ovviamente allenato con il resto del gruppo, ma in un campo ad hoc adiacente a quello dove abitualmente lavora la squadra bianconera agli ordini di Allegri. Evidentemente le sollecitazioni al ginocchio hanno dato risultati negativi e Pogba ha dovuto cambiare tabella di marcia optando per quell'intervento chirurgico che aveva inizialmente deciso di evitare.

Mondiale in Qatar a rischio?

Secondo la Gazzetta dello Sport, Pogba dovrà restare lontano dai campi per 40-60 giorni. Se la previsione si rivelasse corretta, tornerebbe a disposizione di Allegri verso la fine di ottobre. E in quel caso la partecipazione al Mondiale in Qatar, con la sua Francia chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2018 in Russia, sarebbe a rischio.

