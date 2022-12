Oltre l'accordo stipendi, il mercato. Al centro delle frenetiche strategie bianconere al vaglio dei pm in merito all'inchiesta Prisma non potevano non esserci le campagne acquisti degli ultimi anni. Idee, strategie, accordi che la Juventus ha intavolato con il duplice obiettivo di aumentare la competitività e al tempo stesso ripulire il più possibile i conti. La Gazzetta dello Sport ha sfruttato i testi delle varie intercettazioni per risalire alle operazioni bianconere mai andate in porto.

Wenston McKennie (Juventus) Credit Foto Getty Images

Dal no allo scambio McKennie-Van de Beek a Demiral al Milan: ecco le idee mai realizzate della Juve

Tra i discorsi più intriganti c'è sicuramente l'idea di uno scambio tra McKennie e Van de Beek con il Manchester United: il ds Cherubini ne parla con Agnelli nell'agosto del 2021. Tutto parte dall'interesse del West Ham per l'americano: "Se ci danno 50 milioni glielo diamo" chiosa l'ex presidente, ma Cherubini rilancia "Lo United mi ha detto: ti do Van de Beek, che è un buon giocatore ma non ci serve come ruolo. Se facessero uno scambio sul ruolo che ci serve il valore aumenterebbe e potremmo darglielo". Agnelli asserisce, il dialogo si intavola ma i Red Devils non aprono ad altri profili: Weston resta alla Juve.

"Giuffrida deve portare l'offerta del Milan per Demiral" è tra le più curiose, ma ci sono anche diversi scambi che trapelano dai dialoghi. De Sciglio poteva ad esempio essere del Tottenham, con Rose a fare il percorso inverso in una trattativa alla pari da 20 milioni ciascuno. Ancor più ambiziosa la stretta di mano mancata col PSG per chiudere Emre Can-Paredes, entrambi valutati circa 60 milioni. Molti i giovani attenzionati, tra cui il prescelto Kulusevski ( Andando a ritroso nel tempo, altra data interessante è il 20 novembre 2019. Protagonista stavolta è Paratici, che ragguaglia Cherubini e Claudio Chiellini riguardo diverse operazioni.è tra le più curiose, ma ci sono anche diversi scambi che trapelano dai dialoghi., con Rose a fare il percorso inverso in una trattativa alla pari da 20 milioni ciascuno. Ancor più ambiziosa la, entrambi valutati circa 60 milioni. Molti i giovani attenzionati, tra cui il prescelto Kulusevski ( con cui Paratici, secondo Cherubini, avrebbe "drogato il mercato" ): piacevano Haaland, Malen, Zaniolo, Tonali e Kumbulla.

Merih Demiral con la maglia della Juventus: poteva essere del Milan. Credit Foto Imago

Impossibile non tenere d'occhio il mercato dei giocatori in scadenza: da qui arriva la conferma diretta dell'interesse per Donnarumma, che si accaserà poi invece al PSG a parametro zero. Ulteriori aggiornamenti arrivano poi a dicembre: idee Chelsea per Bernardeschi, scambio Okafor/Moreno col Basilea e Kean. Sì, proprio quel Kean finito solo pochi mesi prima al Tottenham. Il club seguiva inoltre anche Milik, allora in rotta col Napoli: vestirà bianconero più avanti, per la precisione da questa estate.

