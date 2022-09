La Juventus è in crisi! La seconda sconfitta consecutiva nei gironi di Champions League non è solo un record negativo per i bianconeri , ma rischia di diventare anche un disastro economico. Compromettere il passaggio agli ottavi di finale , infatti, secondo una prima ricostruzione, significherebbe buttar via più di 10 milioni di euro (parzialmente compensabili solo in caso di cammino vincente in Europa League).

Quando, due estati fa, Max Allegri è tornato a Torino, la società ha messo sul piatto un quadriennale da 7 milioni netti annui (poco meno di 13 milioni lordi a stagione). Un impegno, senza contare i bonus, da quasi 52 milioni. Se Agnelli dovesse prendere la decisione di cambiare allenatore, avrebbe a libro paga un altro allenatore più Allegri per tutta questa stagione e le successive due.

36 milioni lordi da riconoscere all'allenatore toscano. Ciò significa, secondo l’indagine a cura di Benedetto Giardina pubblicata su FanPage , la certezza di dover pagare 25.9 milioni di euro lordi a vuoto per le stagioni 2023/24 e 2024/25, più quel che resta della stagione 2022/23. Poco meno di 10 milioni, dunque, da aggiungere ai 12.95 milioni annui lordi previsti dal contratto siglato nell'estate del 2021. Un contratto che, a spanne, prevede circa altri

Agnelli: "Vogliamo libertà di creare nuova competizione"

I conti (in rosso) del club

Trovarsi fuori dalla Champions League, sempre seguendo la ricostruzione di FanPage, equivarrebbe a rinunciare sin da subito a 9.6 milioni di euro per il passaggio agli ottavi di finale. A questi, poi, vanno aggiunti i mancati incassi dal botteghino e i premi per i risultati sul campo nella fase a gironi (2.8 milioni per ogni vittoria e 930 mila euro per ogni pareggio).

concedersi un secondo anno fallimentare vorrebbe dire buttar via almeno 60 milioni di euro. Più che il danno attuale, però, la Juventus dovrebbe guardarsi le spalle dal danno potenziale. Perdere i primi 4 posti in campionato, dove Madama è attualmente ottava , vorrebbe dire rinunciare a circa 50 milioni di euro. Tra i circa 10 milioni quasi del tutto compromessi per quest'anno e la prospettiva di non qualificarsi,

La Juventus ha infatti sottoscritto un settlement agreement triennale che parte da una sanzione di 3.5 milioni di euro non condizionati, a cui aggiungere altri 20.5 milioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero il riequilibrio tra i costi della rosa e i ricavi, alla base dei nuovi regolamenti sulla sostenibilità finanziaria che vanno a sostituire il fair play finanziario. Senza la Champions e i suoi ricchi introiti, rientrare in questi parametri potrebbe dover significare ridimensionamento. Un buco del genere, per la Juventus, sarebbe un salasso. Soprattutto dopo l'ultimo report di Exor, che indica per il club perdite pari a 132 milioni di euro nel periodo gennaio-giugno 2022 e che porterebbe il rosso complessivo dell'esercizio 2021/22 oltre i 250 milioni di euro . In più, con gli occhi della Uefa ben aperti sui conti della Vecchia Signora., ovvero il riequilibrio tra i costi della rosa e i ricavi, alla base dei nuovi regolamenti sulla sostenibilità finanziaria che vanno a sostituire il fair play finanziario. Senza la Champions e i suoi ricchi introiti, rientrare in questi parametri potrebbe dover significare ridimensionamento.

Agnelli: "Il fatturato è vanità, serve il profitto: cash is King!"

