Paul Pogba e Federico Chiesa. Massimiliano Allegri infatti si prepara a ritrovarli a pieno regime in allenamento, ormai per entrambi il recupero è quasi ultimato. Per un’altra brutta notizia che arriva – lo stop di 20 giorni di Bremer – qualche sorriso, sullo sfondo, in casa Juve. I bianconeri sono infatti pronti a recuperare i suoi due pezzi da novanta:. Massimiliano Allegri infatti si prepara a ritrovarli a pieno regime in allenamento, ormai per entrambi il recupero è quasi ultimato.

Federico Chiesa, la situazione al rientro

Dopo l’operazione ai legamenti del ginocchio dello scorso gennaio, tutto sembra pronto per il rientro di Federico Chiesa. L'azzurro lavora in gruppo già da due settimane e, nei prossimi giorni, probabilmente già nell'amichevole fissata dalla Juventus in questa settimana, l'ex viola testerà le sue condizioni in vista della convocazione ufficiale. Certo, poi, servirà tempo e pazienza per ritrovare il Chiesa devastante che fu. La Juve lì non dovrà avere fretta. Ma piano piano, spezzone dopo spezzone, Chiesa potrà provare a dare il suo contributo.

Paul Pogba, la situazione al rientro

Più imminente invece il rientro in gruppo Paul Pogba dopo l’infortunio al menisco esterno di fine luglio; e la successiva – inizialmente scartata – operazione chirurgica. In questi giorni il francese ricomincerà gradualmente ad allenarsi in gruppo e anche questa è una bella notizia per Allegri che Pogba, in sostanza, non ce l’ha mai davvero avuto a disposizione. Una situazione sottolineata anche da Rafaela Pimenta, suo procuratore, che in un’intervista a Tuttosport oggi ha dichiarato: “Paul è entusiasta. Il suo superpotere è quello di superare le difficoltà con una forza incredibile e una grande positività. Non vede l’ora di tornare in campo”.

Juventus, impegni e date per Pogba, Chiesa e Di Maria

Lo spera sul serio Allegri, che vista l’emergenza in difesa dopo il ko di Bremer dovrà giocoforza compensare con l’attacco, Pogba prima dunque e Chiesa in prospettiva, da testare, sono due belle notizie. Oltre a questo la Juventus guarda anche al recupero di Di Maria, con una speranza e un obiettivo chiamato 6 novembre: giorno della sfida all’Inter che potrebbe significare tanto per il campionato.

Il calendario dei bianconeri, dopo la sfida all’Empoli di venerdì sera, prevede infatti il seguente menù: Benfica in Champions, Lecce, PSG, Inter, Verona e il match con la Lazio dell’ex Sarri che chiuderà il 2022 bianconero prima della pausa forzata per tutti con i Mondiali in Qatar. Qui dentro, già dal Da Luz di Lisbona (25 ottobre), ultimo disperatissimo treno per una complicatissima qualificazione agli ottavi di Champions, potrebbe esserci un Pogba in più. Staremo a vedere.

Allegri: "Pogba si è fermato, lo riavremo a gennaio"

