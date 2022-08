Juventus-Roma, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23, è terminata sul punteggio di 1-1, frutto delle reti di Vlahovic ed Abraham. Con questo risultato i giallorossi agganciano in testa Torino e Lazio in attesa del Napoli, mentre i bianconeri mostrano qualche passo in avanti senza però ottenere bottino pieno. Le due squadre hanno mostrato in parte i loro pregi, senza però riuscire a nascondere i propri difetti. Ecco, di seguito, le 5 verità che ha regalato la sfida dell'Allianz Stadium. , match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23,. Con questo risultato i giallorossi agganciano in testa Torino e Lazio in attesa del Napoli, mentre i bianconeri mostrano qualche passo in avanti senza però ottenere bottino pieno. Le due squadre hanno mostrato in parte i loro pregi, senza però riuscire a nascondere i propri difetti. Ecco, di seguito, le 5 verità che ha regalato la sfida dell'Allianz Stadium.

1) Juve, perché non sai chiuderle? Roma con un'altra testa

L'andamento della gara, oltre il semplice risultato, ha confermato di entrambe le squadre pregi e difetti. La Juventus ha stupito per la fisicità e la fame con cui ha affrontato un primo tempo letteralmente dominato, ma come al solito ha poi tirato il freno a mano nella ripresa invece di provare davvero a chiudere la partita. Connotati diametralmente opposti rispetto a una Roma con la solita ansia da prestazione da big match: il primo tempo dei giallorossi è stato da film dell'orrore, "da vergognarsi" come ammesso dallo stesso Mourinho . La bravura del tecnico nel passare alla difesa a 4 e la prova di carattere della ripresa hanno permesso però di rimettere le cose a posto e di ottenere un punto che, a conti fatti, è tanto di guadagnato. Ed è proprio qui che sta il vero passo avanti fatto dalla squadra: lo scorso anno o anche nelle stagioni precedenti sarebbe quasi certamente arrivata una sconfitta, ma stavolta i giallorossi non hanno perso, rischiando persino di vincere e restando in partita anche quando il naufragio appariva inevitabile.

2) Miretti stupisce e fa bene alla salute

Allo Stadium brilla la stella di Miretti , giustamente lanciato da Allegri dal primo minuto e autore di una gara stupefacente per qualità e maturità mostrata. A impressionare più di ogni altro aspetto è però la crescita esponenziale fatta anche dagli altri centrocampisti bianconeri con il numero 47 in campo. Locatelli, quasi tranquillizzato dalle doti di gestione del possesso palla del compagno, si è sentito finalmente libero di sganciarsi e proiettarsi con coraggio in fase offensiva. Persino Rabiot, più esente da responsabilità tattiche, è riuscito a sprigionare il proprio strapotere fisico a discapito dei dirimpettai giallorossi. Miretti, insomma, fa bene alla salute: un effetto terapeutico che va preservato, a prescindere dall'arrivo di Paredes.

3) Abraham-Vlahovic: il cuore oltre i gol e le difficoltà

Mal serviti, ingabbiati dalle due difese, spesso sconfitti nei duelli. Due partite tutt'altro che convincenti, soprattutto quella dell'inglese. Eppure erano sempre lì a sgomitare, a suonare la carica anche per i compagni. Un aspetto da sottolineare importante almeno quanto i gol, arrivati nelle uniche due circostanze realmente possibili. Vlahovic e Abraham sono il centro di gravità permanente di Juventus e Roma, cuori pulsanti di due squadre che, per quanto ancora incapaci di sfruttarli al meglio, non possono fare a meno di loro. Segneranno tanto e saranno trascinatori, metteteci pure la mano sul fuoco: è nella loro natura di grandi attaccanti.

4) Matic e Cristante modello Stanlio e Ollio: che disastro la mediana giallorossa

Juventus-Roma ha confermato una sensazione che tifosi della Roma e addetti ai lavori covavano da parecchie settimane: Cristante e Matic non possono giocare insieme, per lo meno non dall'inizio. Il serbo perde tutti i contrasti e sbaglia qualunque cosa in fase di impostazione, mettendo in imbarazzo anche il compagno di reparto sovrastato a più riprese dal terzetto juventino. L'attenuante dell'infortunio di Wijnaldum pesa e va considerata, ma l'esame Stadium è stato steccato alla grandissima e Mourinho, per far quadrare un minimo le cose e dare un senso a una situazione che di senso non ne aveva, è stato costretto a giocare più di metà ripresa con il cambio di modulo.

5) Pobga, Di Maria, Zaniolo, Wijnaldum: il rimpianto di ciò che poteva essere

Quella tra Juventus e Roma è stata una partita pesantemente condizionata dalle assenze illustri. Senza nulla togliere alle squadre messe in campo oggi, chi non c'è stato avrebbe potuto regalare a questo big match ben altro appeal: il dominio di Pogba e la qualità di Wijnaldum avrebbero certamente impreziosito entrambi i reparti, ma due dei centrocampisti più forti della Serie A saranno costretti a star fuori ancora per molto tempo. Ci saremmo accontentati (si fa per dire) della straordinaria qualità di Di Maria e degli strappi devastanti in campo aperto di Zaniolo. Un po' come un colossal a cui sono state censurate le scene più spettacolari: davvero un peccato.

